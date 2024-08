Los Juegos Olímpicos tienen ese deseo de inclusión y que todos los atletas puedan ser parte de la gran cita en la que no se distingue ni raza ni etnia ni ningún tipo de arista. En este caso, pese a que se quiere instalar la polémica sobre Imane Khelif, la realidad es que todo marcha bajo las reglas estipuladas y su participación en París 2024 es totalmente lícita.

ver también El descargo de la boxeadora Imane Khelif, acusada de no pasar las pruebas de género en los Juegos Olímpicos de Paris 2024

Este jueves, la argelina venció a la italiana Angela Carini y el escándalo tomó fuerza, debido a la confusión sobre su género. Lo que sucedió fue que la europea tiró la toalla después de 46 segundos de iniciado el combate por entender que la supremacía que mostraba su rival era demasiada y que no iba a poder hacer nada para contrarrestarla.

Imane Khelif se impuso ante Angela Carini y despertó la polémica en los Juegos Olímpicos de París 2024. (IMAGO)

Una vez finalizado el duelo, la propia Carini comparó el nivel de boxeo de Khelif con el de hombres con los que ha tenido la oportunidad de convivir en un cuadrilátero y sostuvo que el castigo que recibió fue superior a eso que experimentó en alguna oportunidad. “Nunca me habían pegado tan fuerte. Siempre he luchado contra hombres, entreno con mi hermano, pero hoy he sentido demasiado dolor”, expresó Angela.

La verdad sobre el género de Imane Khelif, la boxeadora de los Juegos Olímpicos

ver también Fátima Herrera dio pelea, pero quedó eliminada en Boxeo de los Juegos Olímpicos de París 2024

La realidad es que Imane Khelif es mujer de nacimiento. Lo que sucede en este caso es que, por una cuestión genética, en su organismo posee cromosomas XY, los cuales son correspondientes al género masculino, pero se trata de una cuestión puramente natural a la cual la africana está completamente exenta. Por lo tanto, la pugilista no puede ser acusada de haber realizado algún cambio en su físico.

Estos cromosomas provocan que Imane genere mucha más testosterona que la que se espera de una mujer y, pese a que el año pasado la Federación Internacional de Boxeo la descalificó del Mundial Amateur por no superar las pruebas de género, la realidad es que no existe ninguna irregularidad en su accionar y fue por eso que el Comité Olímpico Internacional la habilitó a que esté presente en los actuales Juegos Olímpicos.

Publicidad

Publicidad

Ya había estado presente en Tokio 2020 y en su momento fue eliminada en cuartos de final, lo que significa que su condición no la vuelve una boxeadora invencible sino más bien todo lo contrario, ya que cualquiera que pueda encontrar su punto débil en el área deportiva la puede dejar en el camino. Por eso, habrá que estar atentos al próximo sábado, cuando tenga su presentación en el marco de los cuartos de final.

ver también "Nunca me habían pegado tan fuerte", analizó Angela Carini post derrota en Boxeo de los Juegos Olímpicos vs. Imane Khelif

Cuando consumó su victoria, Imane no le dedicó tiempo a esta polémica y en sus redes sociales hizo un descargo en el que dejó clara su postura ante el revuelo que se armó con su presentación, la cual tuvo pendiente hasta a Elon Musk.