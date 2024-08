La razón por la que Tiger Woods no compite en los Juegos Olímpicos de París 2024.

Los Juegos Olímpicos de París 2024 tiene al Golf como una de sus disciplinas en crecimiento. Sin embargo, pese a la presencia de grandes figuras del deporte, hay una ausencia que puede sorprender: la de Tiger Woods. No obstante, la misma tiene una explicación.

Luego de su reincorporación en 2016 como deporte olímpico, el Golf tendrá su tercera disputa consecutiva. En Tokio 2020, Estados Unidos fue quien se quedó con el oro, mientras que en Rio 2016 Corea del Sur conquistó la medalla dorada. Sin embargo, una de sus grandes figuras a nivel histórico nunca ha dicho presente.

¿Por qué Tiger Woods no compite en Golf en los Juegos Olímpicos de París 2024?

Pese a que la ausencia de Tiger Woods pueda ser sorpresiva para muchos, tiene una explicación. Resulta que, a sus 48 años, el golfista estadounidense se encuentra cuidando su físico para poder estar en plenas condiciones para otros certámenes. Es que ha perdido terreno entre los colegas de Estados Unidos.

Resulta que de todos los golfistas que podían ser seleccionados, se permite únicamente un máximo de cuatro por país. Y en ese sentido, Tiger no forma parte de los mejores. Pero, además, no se encuentra actualmente entre los 60 primeros clasificados del Ranking Olímpico de Golf, por lo que no pudo ser seleccionado.

Tiger Woods no pudo clasificar para los Juegos Olímpicos de París 2024 (IMAGO)

¿Por qué Tiger Woods no jugó ningún Juego Olímpico?

De hecho, Woods no estuvo presente en Tokio 2020 ya que no era en su momento uno de los mejores golfistas de su país. Por tal motivo, no consiguió ganarse un lugar para los Juegos Olímpicos. Y yendo más atrás en el tiempo, una lesión lo dejó sin la posibilidad de estar en Río 2016.

Es decir, desde la reincorporación de Golf como deporte olímpico en 2016, Tiger Woods, uno de los máximos exponentes de la disciplina, no ha podido participar de un Juego Olímpico. Y por más sorpresivo que parezca, esta es una realidad insólita del deporte.