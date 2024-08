Los Juegos Olímpicos de París 2024 llegaron a su fin y México cerró su participación con cinco medallas: tres de plata y dos de bronce. Pese al decoroso rendimiento, nuevamente se fue de la justa deportiva sin la preciada presea dorada, una cuenta pendiente en las últimas ediciones.

Luego de que México no haya cumplido con las metas planteadas por la directora de la Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte (CONADE), Ana Gabriela Guevara no seguiría al mando. Y según la información del periodista David Faitelson, sería reemplazada por Rommel Pacheco, ex clavadista que tuvo participación de los juegos hasta Tokio 2020.

Pacheco incursionó en la política tras su retiro y en 2021 se registró como precandidato del PAN a la diputación federal por el distrito 3 de Yucatán. En junio del mismo año venció a Óscar Iván Brito Zapata, candidato de Morena. Su nombre famoso le ayudó y eso lo aprovechó lo aprovechó el partido.

En 2023 dio el salto precisamente a Morena y, con el visto bueno de Claudia Sheinbaum, estaba la promesa de ser titular de la CONADE. No obstante, en las elecciones 2024, Pacheco se presentó como candidato a la alcaldía de Mérida, pero perdió.

Pacheco ya había sido crítico de Guevara

En su etapa de deportista, Pacheco se expresó sobre Guevara y la CONADE: “Momentos como un México sin bandera, corrupción, favoritismos, dejar desamparados a sus atletas sin apoyo, obligándolos a buscar refugio en otros países”. “Por qué siguen pasando estas historias y qué tenemos qué hacer para que esto no se repita“, agregó.

