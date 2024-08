Luana Alonso fue una de las atletas que más controversia generó en los Juegos Olímpicos de París 2024. La nadadora paraguaya, quien a nivel deportivo tuvo una discreta actuación, fue expulsada de la Villa Olímpica por sus conductas fuera del deporte y ahora volvió a ser noticia por haber tenido un contacto con una estrella mundial del fútbol.

En una entrevista con Aire de Todos, la sudamericana reveló que Neymar Jr. le escribió por Instagram vía mensaje directo y que tuvo un intercambio de palabras con el crack brasileño cuando ella tenía 18 años y empezaba a hacer sus primeras armas fuertes en el mundo del deporte.

Actualmente Luana tiene 20 años, por lo que ya ha pasado un tiempo de esa situación que no ha pasado a más porque, según sus propias palabras, fue ella la que decidió no seguir con la conversación.

Neymar está en pareja con la brasileña bruna biancardi, pero no es la primera vez que se lo detecta intentando seducir a otra mujer. Por citar un ejemplo, este mismo año una ex participante de Gran Hermano en Argentina, uno de los realities más famosos del mundo, contó como Ney buscó tener un contacto con ella que finalmente no fue tal.

Luana Alonso contó que Neymar le escribió por redes sociales

“Neymar me dio un like en una de mis publicaciones y después me mandó un mensaje”, empezó contando Alonso en el programa Aire de Todos sin detallar de que decía lo que había recibido. Y además, agregó: “Respondí tarde. No me llegó el mensaje, quedó en solicitudes. Dos semanas después le contesté y me volvió a responder, pero ya no le volví a escribir”.

Luana Alonso había sido expulsada de la Villa Olímpica

“Su presencia está creando un ambiente inadecuado en el seno del Team Paraguay. Le agradecemos que proceda conforme a lo que se le indica, ya que ha sido por su propia voluntad que no ha pernoctado en la Villa de Atletas”, expresaron desde el Comité Olímpico de Paraguay para informar que la atleta debía abandonar el Villa.

La propia Alonso se hizo eco de esto y manifestó en sus redes sociales: “Solo quería aclarar que nunca me sacaron o me expulsaron de ningún lado. Dejen de difundir información falsa. No quiero dar ningún comunicado, pero tampoco voy a dejar que mentiras me afecten“.