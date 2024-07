Uno de los deportes que más ha atrapado a los espectadores en París 2024 ha sido, sorprendentemente, el judo. El torneo de esta disciplina, a diferencia de otras, cuenta con la participación de los mejores del mundo y eso lo convierte en mucho más atractivo y competitivo.

Sin embargo, se presenta aquí una cuestión que asombra a quienes habitualmente no acostumbran a seguir este deporte fuera de los Juegos Olímpicos, y que genera curiosidad entre los televidentes: la premiación “extra” que tiene y que lo distingue de otras disciplinas.

En la mayoría de los deportes que incluyen los JJ.OO., hay tres medallas: oro, plata y bronce. En cambio, en judo hay cuatro perseas ya que se entregan dos medallas de bronce, por lo que cuatro atletas diferentes se marchan a sus país con la condecoración de este deporte olímpico.

Este suceso tiene su origen hace más de medio siglo atrás, cuando en los Juegos Olímpicos de Helsinki 1952, se implementó esta modalidad de cuatro perseas en todos los deportes de combate; léase tanto judo como karate, boxeo, taekwondo y lucha libre, más sus respectivas categorías emergentes con el tiempo.

Ahora bien, ¿de dónde surge el cuarto medallista? En principio hay que mencionar que los primeros dos, como suele ocurrir, son los dos finalistas: el campeón viste la medalla de oro y el subcampeón, la de plata. Pero en el caso del judo, la de bronce no es para el ganador del “tercer puesto”, como pasa en otros casos en los Juegos Olímpicos.

En el judo hay un formato particular, que cambia en cuartos de final. En esa instancia, los ganadores se clasifican a las semifinales, pero los perdedores de cuartos no quedan eliminados sino que pasan a un repechaje, esperarán a la resolución de la llave de ganadores. Una vez que se definan los finalistas, los dos mejores de esa ‘repesca’ enfrentarán a los dos perdedores de semis, definiendo de esta manera las dos medallas de bronce de la competencia de esta disciplina. Un sistema de competición curioso que tienen los Juegos Olímpicos y que no todos conocen.