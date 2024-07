La razón por la cual México no estará en la cita deportiva.

Uno de los eventos deportivos más importantes del mundo como lo son los Juegos Olímpicos comenzarán el próximo 26 de julio en París. Los mejores atletas dirán presente en la capital francesa y los ojos del Planeta estarán puestos allí hasta el 11 de agosto.

No obstante, los aficionados mexicanos no podrán seguir al Tri en el futbol de los Juegos Olímpicos porque la Selección Mexicana no logró clasificarse a la cita máxima luego de la medalla de bronce lograda en Tokio 2020.

¿Por qué la Selección Mexicana no logró clasificarse a los Juegos Olímpicos de Paris 2024?

Para clasificarse a París 2024 se disputó el Preolímpico de Concacaf de 2022 del 18 de junio al 3 de julio de ese mismo año. En dicha competición, los dos cuatro mejor posicionados se ganaron un lugar para los Juegos Olímpicos.

La selección varonil, que venía de ser campeón en la edición de 2021 (se disputó este año por la pandemia), sufrió una decepción enorme al caer en cuartos de final ante Guatemala por penales luego de ser líder del Grupo F y de golear por 6-0 a Puerto Rico en los octavos de final.

México no pudo clasificarse a los Juegos Olímpicos (Imago7)

De esta manera, la Selección Mexicana no solo se quedó sin poder disputar los Juegos Olímpicos París 2024 sino que tampoco se clasificó para el Mundial Sub 20 que se disputó en 2023 en Argentina.

Publicidad

Publicidad

Por último, la selección femenil tampoco logró clasificarse a los Juegos Olímpicos. En el Campeonato Femenino de la Concacaf de 2022, México perdió los tres partidos de la Fase de Grupos que compartió con Estados Unidos, Jamaica y Haití.