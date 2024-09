En el marco de la Jornada 8 del Apertura 2024 de la Liga de Expansión MX, Atlante goleó por 4-0 a Dorados de Sinaloa. Sin embargo, más allá del buen resultado, la mala noticia fue la grave lesión de Christian Bermúdez en manos de Luis Ruiz, quien le propició una dura falta.

Finalmente, el Hobbit sufrió la fractura de tibia y peroné, por lo que tuvo que ser operado. Luego de ser dado de alta en el hospital, el jugador se tomó el tiempo para enviar un mensaje. “He leído muchas cosas por ahí, que puede que sea mi retiro“, inició. “Pero son de personas que no me conocen, porque las personas que me conocen saben que voy a regresar”, continuó.

Y siguió su relato en ESPN: “Fue una jugada muy desafortunada, con fuerza desmedida, por la zona de la cancha no era necesaria hacer eso”. “Al final no guardo ni un rencor, se que dos semanas antes pasó un accidente”, deslizó el jugador.

“Tengo ese fuego interno y volveré al Atlante a Primera División. Me empezó a llamar la atención, el alma sabe por donde es el camino, voy a seguir por este camino. Ves la vida de diferente forma”. Y continuó: “Al pasar la lesión nunca tuve un mal pensamiento hacia Luis (Ruiz), nunca tuve un pensamiento de rencor, de molestia. Eso me ha ayudado mucho poner orden en orden la mente y pensamientos”, aseveró.

El mensaje que le envió Luis Ruiz

El jugador también comentó que su agresor se comunicó con él: “A grandes rasgos, él me comentó que era una jugada dividida, que nunca tuvo la intención”. “Yo le respondí que le agradecía el mensaje. A mí me cuesta entender que un jugador vaya directo a lastimar, o a ‘romper’ a un jugador o a un compañero de profesión. Le dije que no había rencor“, concluyó.

