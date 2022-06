En su momento, André-Pierre Gignac se embarcó en una aventura nueva para él. Dejar el futbol de su país, para llegar a otro como México, del cual poco conocía, debe de haber sido una decisión difícil de tomar. Sin embargo, años más tarde, el delantero francés puede mirar hacia atrás y sentirse conforme por todo lo que logró y el legado que dejará.

Gignac viene de volver a consagrarse campeón de goleo en la Liga MX, donde fue importante para que Tigres llegara hasta semifinales y se ilusionara con luchar por el título. Aún así, el francés también entiende la etapa que atraviesa el club: “Hoy los Tigres deben renovar el grupo porque la columna vertebral es bastante vieja”, aseguró.

Incluso, consultado acerca de su futuro, el delantero de 36 años asegura que se siente bien, aunque también vislumbra una fecha de partida: "Llegué a Tigres en 2015. El objetivo es salir en 2025. Serán diez años en el club. Trabajo el doble todos los días. Tengo a mi preparador físico conmigo en casa en Monterrey. Estoy listo. Mentalmente tengo 25 en mi cabeza. Sabía cómo manejar todo lo relacionado con el fútbol. Ahora, tengo una preparación y un estilo de vida excepcionales. Así que no veo por qué no podría hacerlo”, sentenció en diálogo con el medio francés RMC.

Por otro lados Gignac también descartado la posibilidad de volver a su antiguo club, el Olympique de Marsella: “No, no, no. Y de todos modos, no volveré. Ellos no me necesitan. Hoy tengo 36 años. Tienes a Milik, Dieng, que necesita ganar algo de peso en este ataque. Y sabemos que a veces a Sampaoli no le gusta jugar con un nueve", explicó.

La adaptación de Thauvin y el rumor de Payet

Consultado sobre su compañero y compatriota, Florian Thauvin, Gignac opinó: “Flo está entrando en un nuevo ciclo y él será el líder. ¡Pero Flo, él está aquí! Tiene hambre. Sí, él es feliz. El talento lo tiene. En los partidos importantes estuvo presente”. Asimismo, el atacante habló sobre el rumor que vinculo a Dmitri Payet con Tigres: “No creo que eso hubiera sido posible. Era falso”,