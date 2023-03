El Clásico Nacional que se disputará en algunas horas será uno de los más interesantes de los últimos años, ya que será muy importante para el desarrollo del Clausura 2023. El ganador tendrá un lugar asegurado entre los primeros puestos, mientras que el perdedor quedará muy relegado. Al mismo tiempo, un empate tampoco los beneficia demasiado debido a que la tabla de posiciones está muy apretada.

Está claro que el clásico siempre es muy importante por la gran rivalidad que tienen, pero esta edición es mucho más especial. Además, de que es el primer encuentro trascendental de Veljko Paunović, Fernando Ortiz se encuentra cuestionado y necesita consolidarse en la dirección técnica. Por lo tanto, hay mucho en juego esta noche.

¿Alexis Vega será titular en Chivas?

Luego de estar relegado casi 2 meses por haber sufrido una importante lesión, Alexis Vega se encuentra recuperado y fue convocado para el Clásico Nacional. A pesar de que su último partido fue en enero, es una de las máximas figuras de Chivas. Entonces, se espera que sume minutos importantes en el duelo frente a América.

"Tengo una semana trabajando al 100 por ciento con el equipo. Bien o mal, dos meses de recuperación no ha sido nada fácil, pero si el míster me dice que voy de titular, trataré de hacer lo mejor posible; si me dice ‘vas 10 o 15 minutos’ también trataré de revolucionar al equipo y tratar de ayudar a mis compañeros", confesó el propio futbolista en la previa al clásico.

Lo cierto es que Vega es una figura muy importante para un Chivas que ha logrado mantener un nivel muy alto a pesar de su lesión. Por ende, es muy probable que Paunović decida colocarlo en el banco de suplentes para que ingrese en los últimos minutos del partido. Más allá de que no viene con ritmo de competencia, Alexis se destaca por su enorme pegada, por lo que puede ser un gran arma para mover el marcador.