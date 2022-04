A sus 24 años de edad, el delantero mexicano Alexis Vega está convertido en hombre clave y de suma importancia para las Chivas del Guadalajara y también tiene en su panorama el objetivo de jugar en el futbol de Europa, sin embargo hubo un momento en el que pensó renunciar a su sueño de ser futbolista profesional por culpa de los Pumas.

Alexis Vega debutó en la primera división mexicana con el Toluca en el torneo Apertura 2016 y se mantuvo con los Diablos Rojos hasta el torneo Apertura 2018. En el Clausura 2019 fue fichado por las Chivas del Guadalajara, equipo que en la actualidad se está esforzando por renovarle el contrato.

Asimismo, luego de participar en el octagonal de la Concacaf, Alexis Vega buscará confirmar su lugar en la selección mexicana para la Copa del Mundo Qatar 2022, y pensar que en determinado momento de su vida estuvo a punto de dejar el futbol de lado por una mala experiencia con los Pumas.

En una entrevista con TUDN, Alexis Vega compartió que "cuando me dan las gracias de Pumas estaba enfocado en estudiar, tenía que seguir adelante, pero el año que dejo de jugar provisionalmente ya no entrenaba, no era de hacer ejercicio, no jugaba un partido, el futbol había muerto para mí".

Los orígenes de Alexis Vega

Mientras se define si renueva o no con las Chivas del Guadalajara, Alexis Vega se mantiene cercano al lugar donde comenzó a jugar en la Ciudad de México. "Es algo muy bonito para mí regresar, enseñarle a mi esposa y mis hijos de dónde salí, me llena en todos los sentidos, le digo a mi esposa que vayamos una o dos veces al año, yo llego al barrio, piso, veo dónde vivía, donde jugué, donde pasaba los ratos y es algo que me alimenta para seguir creciendo".