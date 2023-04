América vs. Pumas: locura y desorden en el Azteca por conseguir un boleto para el Clásico Capitalino

En la jornada 16 del Clausura 2023 se disputará el partido entre Pumas y América que será clave para el desarrollo de la tabla de posiciones. Mientras que las 'Águilas' podrán sellar su clasificación a la liguilla, los 'Universitarios' pretenden acomodarse en la zona de repechaje. Por lo tanto, la importancia de este encuentro no solo cae en la rivalidad, sino también en la necesidad de ambos conjuntos.

La realidad es que hace varias semanas que se viene especulando con este duelo, por lo que hay una gran efervescencia en el ambiente. Y esto quedó demostrado en la apertura de las taquillas en Estadio Azteca, en donde hubo incidentes por la multitud de personas que fueron en búsqueda de conseguir un boleto.

Se estima que 600 personas se presentaron en la puerta del estadio para conseguir su entrada, aunque muchos de ellos eran revendedores. Esto provocó que la multitud se desespere por entrar y terminaron derribando una reja y generando problemas con la policía. Sin dudas es una imagen que impacta en la previa al Clásico Capitalino.

Lo cierto es que se especulaba con una gran demanda de boletos para el partido debido a que se enfrentarán dos grandes rivalidades. Sin embargo, no se preveía que pudieran existir conflictos en la apertura de las taquillas. Y si bien no hubo graves problemas, es una imagen que no favorece a la Liga MX.

Había aficionados que se encontraban formados en el estadio desde las 8 de la mañana para conseguir su entrada. Incluso, la web de TicketMaster también tuvo algunos inconvenientes por la gran cantidad de personas que entraron. Por lo tanto, América y Pumas tendrán que dar un verdadero show el sábado en el Azteca.