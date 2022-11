Andrés Guardado, gran capitán que tiene la Selección Mexicana, está listo para aventurarse en el que será el quinto Mundial de su carrera, con lo que igualará la marca de presencias de Antonio Carbajal y Rafa Márquez; algo que también conseguirá con su participación en Qatar Guillermo Memo Ochoa.

Si bien su nombre siempre fue una fija en a convocatoria de Gerardo Martino, El Principito tuvo que sufrir la falta de continuidad al inicio de la presente temporada europea a causa de los problemas con que tuvo que lidiar Betis por haberse excedido en su límite salarial, lo que al igual que a otros de sus compañeros lo mantuvo sin poder ser inscripto por algunas jornadas de La Liga.

En esos momentos, Andrés Guardado sintió la necesidad de comenzar a evaluar partir rumbo a un nuevo destino, justamente entendiendo que era clave para él no perder rodaje a medida que se acercaba la fecha de inicio de la Copa del Mundo. "Dentro de la ansiedad, uno estaba buscando un Plan B. Tenía claro que iba a esperar al Betis hasta último momento, pero tenía que tener algo por si no", comenzó revelando en diálogo con Estadio Deportivo.

Fue entonces que el experimentado mediocampista pidió a su representante que comenzara a dialogar con clubes que pudieran estar interesados con su arribo, que lo consideraran útil con su proyecto. En esa situación, confesó que estuvo muy cerca de recalar en un equipo de la Liga MX para el Clausura 2022, lo que sin dudas hubiese significado un auténtico bombazo en el mercado.

"En México solo hubo uno que me abrió las puertas de su club y estoy agradecido con ellos porque fue una respuesta que no me esperaba, del que menos me esperaba. Jesús Martínez me llamó y me dijo que tenía las puertas abiertas del Grupo Pachuca. Me dio mucha tranquilidad y no lo voy a olvidar", relató.