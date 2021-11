En lo que va de su primer semestre como director técnico del León, el argentino Ariel Holan ha cumplido con las expectativas de la directiva esmeralda, así lo manifestó Jesús Martínez Murguía, presidente del club guanajuatense, mientras el equipo está en espera de su rival de cuartos de final en la liguilla.

Aunque en su debut en la Liga MX fue goleado 4-0 por el Pachuca, en septiembre, Ariel Holan le dio al León el título de la Leagues Cup. "Ariel tiene cuatro meses en México y tiene al equipo entre los cuatro mejores, ya ganamos un torneo internacional y hemos crecido futbolísticamente, hemos crecido en este proyecto que se cambió hace poco y vamos bien", dijo Jesús Martínez Murguía en entrevista con SoyFiera.

Jesús Martinez Murguía destacó la compatibilidad que han tenido el club esmeralda y el director técnico. "Siempre hemos querido tener proyectos de varios años, así ha sido con León y más hoy que tenemos en Ariel a una persona de trabajo y de futbol. Es lo que hablé con él desde que llegó, que esto no es de resultado, sino de confiar en procesos".

León no es favorito

Con 29 puntos, el León se clasificó de manera directa a los cuartos de final como tercero de la clasificación. La Fiera está a la espera de conocer a su rival que saldrá de las eliminatorias de repechaje del torneo Grita México Apertura 2021.

"La verdad que no nos interesa porque cuando fuimos perdimos la final, así que no nos importa que nos pongan o no como favoritos, porque lo seguro es que León siempre está ahí y gana aunque no lo consideren", apuntó Jesús Martínez Murguía en alusión al subcampeonato del Clausura 2019 y el título del Guard1anes 2020.