Pumas UNAM se juega la clasificación a Repechaje en el Gigante de Acero, y los locales no presentarán su mejor once inicial.

En el marco de la decimoséptima jornada del Torneo Clausura 2023 de la Liga MX, la última de la Fase Regular, el Club Universidad Nacional tendrá la difícil misión de visitar a Monterrey, superlíder absoluto del campeonato. El elenco dirigido tácticamente por Antonio Mohamed tiene una obligación: cosechar un resultado favorable para calificar al Repechaje.

Ya te contamos en Bolavip sobre lo que necesita Pumas UNAM para asegurar su boleto en la próxima ronda, por lo que ahora toca poner el ojo en su rival. Si bien es cierto que Rayados ha sido el mejor equipo de la temporada, arriba a este duelo con la tranquilidad de saber que ya salió primero. Por esa razón, Víctor Manuel Vucetich cuidará algunos elementos importantes...

En conferencia de prensa previo a este duelo, El Rey Midas aseguró que no arriesgará jugadores que estén al límite de una suspensión por tarjetas ni tampoco utilizará a aquellos que arrastren molestias musculares. "Tenemos que ver las cosas como son, normales, es importante ganar como siempre, pero a veces son circunstancias que debemos saber utilizar", explicó.

Más adelante, el entrenador detalló: "No tiene caso que arriesgue algo más de lo debido, no inician Romo y Medina que tienen 4 tarjetas. Me importa el ganar, porque es motivacional. Para que estemos al 100% nos falta que no nos sucedan cosas como lesiones, hoy hay una infección por parte de Víctor Guzmán o lo de Héctor Moreno".

La alineación probable de Rayados de Monterrey, sin estos elementos que nombró, sería con Esteban Andrada; Érick Sánchez, Axel Grijalva, Sebastián Vegas, Jesús Gallardo, Maximiliano Meza, Omar Govea, Celso Ortiz, Alfonso González, Jordi Cortizo y Rogelio Funes Mori. Aunque, si no quiere jugar con fuego, no sería descabellado que tampoco utilice al Melli o al Poncho, quienes serán clave en Liguilla.