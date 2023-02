En el duelo pendiente de la Jornada 7 del Torneo Clausura 2023 de Liga MX, Atlas cayó 1-0 en su visita a Cruz Azul en el Estadio Azteca y prolongó su mal momento. Augusto Lotti marcó la única diferencia de la noche y provocó que los Rojinegros alcancen su tercera derrota consecutiva y su séptimo juego sin conocer la victoria.

Los Zorros no levantan cabeza y se ubican decimocuartos en la tabla de posiciones, afuera de zona de repechaje y muy lejos de los primeros lugares. Es por eso que Benjamín Mora, su Director Técnico, tuvo que dar la cara en conferencia de prensa y admitió lo que ningún fanático quería escuchar: están en una crisis.

"Hemos progresado algunas cosas, pero hoy no lo reflejamos en la cancha y esto es de marcadores. Sí creo que hay una pequeña crisis en los resultados, que te marca muchas cosas", confesó el entrenador que sucedió a Diego Martín Cocca. Y agregó: "No me voy conforme con la actuación del equipo, hay que modificar, cuando pasan estas cosas obedece a que debemos ajustar para renacer".

"(Atlas) Fue bicampeón, pero también estuvo bajo el semestre pasado. Es un cambio de ciclo, de estilo. Sin justificación ni excusa tratamos de que sea lo más rápido posible. No hemos tenido errores sistemáticos, son errores de concentración, de comunicación en algunas fases. Ante eso, solo trasmitir los errores cometidos y seguir corrigiéndolos. Estamos en el camino de la transformación, pero estoy convencido de que saldremos adelante", sentenció Mora.

Los números de Benjamín Mora en Atlas

Hasta el momento, Benjamín Mora dirigió 7 partidos a los Rojinegros del Atlas en este Torneo Clausura 2023 de Liga MX: ganó 1, empató 4 y perdió 3. Solamente pudo derrotar a Mazatlán, el peor equipo del futbol mexicano, en el debut; luego le costó horrores obtener buenos resultados y no ha convertido goles en 4 de sus últimas 5 presentaciones.