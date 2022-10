Para reemplazar a Diego Cocca, entrenador que dejó en sus vitrinas un histórico Bicampeonato de Liga MX, en Atlas fueron por un nombre que se salió de todos los pronósticos ofreciéndole el cargó a Benjamín Mora, quien dirigió seis años en el futbol de Malasia conquistando 9 títulos con el Johor Darul Ta'zim FC.

Esta designación cuando la prensa barajaba nombres como los de Andrés Lillini, Robert Dante Siboldi, Jorge Almirón y Nicolás Larcamón como candidatos al banquillo no tardó en generar exceptisismo y también la crítica hacia la directiva de Los Zorros por haber apuntado a un director técnico sin ninguna experiencia al frente de un equipo de la máxima categoría del futbol mexicano.

En su presentación oficial como flamante entrenador del Atlas, que tuvo lugar este mismo jueves, Mora no se desentendió de esas opiniones sino que por el contrario dejó un mensaje para quienes dudan de sus capacidades. "Yo no quiero opinar sobre lo que pueda opinar la gente. Tiene todo el derecho de opinar sobre mi persona en la cuestión profesional, pues yo no estuve acá, yo no he hecho nada en México en Primera División. Si bien es cierto, tengo una carrera de auxiliar acá, después me fui muy lejos", comenzó diciendo.

Y agregó: "Yo creo que es normal que puedan tener esas opiniones. Cambiarán o no con el paso del tiempo, sólo el tiempo lo va a decir. Es el mejor aliado el tiempo para darte la respuesta de todo. Estamos convencidos de lo que somos como profesionales, si bien soy joven de alguna manera, tenemos ya alguna experiencia en el futbol como entrenador. Intentaré poner todas mis capacidades junto con las del cuerpo técnico y junto con el club para que haya mejores opiniones constantemente, para que haya más opiniones positivas".

Mora nunca fue futbolista profesional

Otro dato curioso en torno a Benjamín Mora es que no llegó nunca a ser futbolista profesional, condición que lo emparenta con algunos entrenadores que tiene como referentes, como Julian Nagelsmann, José Mourinho o André Villas-Boas. "Antes era normal pensar que si fuiste futbolista podías ser buen entrenador. Las generaciones han cambiado enormemente, todos tenemos que adaptarnos. Definitivamente no creo que se necesite haber tenido una carrera resaltante para poder llegar a ser un buen técnico", había manifestado al respecto en una entrevista concedida a Goal el año pasado.