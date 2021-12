Este domingo se definieron las semifinales del Torneo Grita México Apertura 2021 de la Liga MX, cuando Atlas recibió a Pumas UNAM en la cancha del Estadio Jalisco. Los Rojinegros cayeron por 0-1 pero clasificaron a la gran final tras 22 años después de un partido para el infarto y también cargado de polémica.

Después de aguantar los embates y la superioridad del local en la primera mitad, los Universitarios se pusieron en ventaja cerca del final tras un error de Camilo Vargas que capitalizó Juan Ignacio Dinenno. Y pocos minutos después se desataría la jugada más discutida de toda la noche, que tuvo al argentino como protagonista.

Al minuto 84, el delantero Felino recibió dentro del área un codazo de Anderson Santamaría en su rostro, el cual le provocó tener su nariz rota y ensangrentada. Sin embargo, y tras revisar la jugada en el VAR, el silbante José Antonio Pérez Durán decidió que no ameritaba tiro desde el manchón. Por si fuera poco, minutos después expulsó al atacante por ensayar una chilena que accidentalmente impactó a Jesús Angulo, que cayó inconsciente en el césped.

Consumada la clasificación de los Zorros, Juan Dinenno no dejó pasar su coraje y desde los vestidores cargó contra el arbitraje a través de su cuenta de Instagram. “Siga Siga. Nos… la ilusión”, fue la frase que el goleador eligió para acompañar su foto de primer plano con su cara completamente afectada por el golpe.

Por si fuera poco, la cosa siguió en las redes sociales de la esposa del futbolista, Sofía Bruno, quien le dedicó dos Stories al silbante. “Te rompen la nariz de un codazo dentro del área y no es penal, no hay tarjeta, no hay nada, pero tiras una chilena de espaldas al arco, le pegas sin querer a un colega y te expulsan… disimulen un poco, se nota demasiado”, escribió en uno de ellos. Y remató con: "Siga siga".