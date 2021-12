Así como las aficiones de América y Guadalajara han manifestado un profundo malestar ante la posibilidad de un intercambiar a Sebastián Córdova y Uriel Antuna, las figuras históricas de ambos clubes han comenzado a expresar su opinión, uno de ellos el legendario mediocampista chileno Carlos Reinoso.

Para el Maestro Carlos Reinoso, reconocido como el americanista número uno, es lamentable la situación que se ha presentado con Sebastián Córdova, de quien admira su talento con la pelota, pero no comprende por qué querría -si acaso es cierto- dejar a las Águilas del América.

"No entiendo lo de Córdova, que me gusta y encanta cómo juega", dijo Carlos Reinoso en entrevista para ESPN Digital. "En los últimos meses le ha ido muy mal, pero no se le olvidó jugar al futbol. Que se quiera ir de América se me hace triste. No lo puedo creer que alguien se quiera ir del club América, porque para mí es el más grande de Latinoamérica y no entiendo cómo un chico de 24 años quiera salir del América. Si es verdad, está pensando muy, pero muy mal".

¿Uriel Antuna al América? Una aberración

Al tiempo que desea que Sebastián Córdova se quede en el América para afianzarse, el Maestro Carlos Reinoso apuntó que la simple idea de que un jugador de las Chivas del Guadalajara, en este caso Uriel Antuna, pudiera llegar a las Águilas para el próximo torneo Clausura 2022 “es una aberración".

Carlos Reinoso consideró que el volante extremo del Rebaño no reúne las concidiones para llegar al Nido de las Águilas: “Ojalá que lo de Antuna no se haga, porque un jugador casi reserva de Chivas no puede llegar como necesidad para un equipo tan grande como América".