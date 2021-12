Carlos Reinoso, leyenda del América, pide que no fichen a Jonathan dos Santos

Después de un paso complicado en la MLS de la mano del LA Galaxy, el mexicano Jonathan dos Santos busca nuevos destinos y al parecer podría seguir los pasos de su hermano mayor, Giovanni dos Santos, quien a pesar de continuar con el legado de su padre en América no consiguió consolidarse en Coapa, algo que Jona intentaría hacer diferente.

Y es que el hijo menor del famoso Zizinho, ha sonado para reforzar a las Águilas después de que ha comenzado la limpia en el Nido, pues el equipo no era lo que Santiago Solari y compañía estaban buscando la pasada temporada, después de caer en cuartos de final ante Pumas UNAM, sin importar que acabaron como líderes del torneo.

"Son gustos de futbol, para mi Jonathan dos Santos es un jugador al que no le veo caso que llegue porque algunos jugadores ya ocupan esa posición; está Pedro Aquino y también el paraguayo Richard Sánchez, entonces tiene jugadores en esa posición", señaló Carlos Reinoso para el periódico ESTO.

Para la leyenda azulcrema, el arribo del jugador de 31 años de edad no es necesario y espera que no se concrete: "No veo débil al equipo, pero necesita reforzarse en lugares muy puntuales, por ejemplo, en la central, tener a un jugador creativo, uno por fuera y un goleador. Hasta ahora solo ha llegado Diego Valdés y al América le hacen falta dos o tres jugadores de categoría para redondear a un buen plantel".