Los Bravos de Juárez cada día confirman más y más que al parecer el arribo del exjugador de Tigres UANL, Carlos Salcedo fue una decisión acertada, pues el futbolista mexicano está viviendo un segundo aire en el futbol mexicano después de volver del Toronto FC de la Major League Soccer, y tras vencer al Atlas en su visita al Jalisco, se mostró confiado de lo que están demostrando en la defensiva, que es su área de especialidad.

“Defensivamente estamos haciendo bien las cosas, creo que somos de las tres mejores defensas y tenemos que seguir haciendo nuestro trabajo, mantenernos en esa línea”, así lo señaló Salcedo al término del partido en donde hizo su parte y consiguió mantener el marcador de los fronterizos sin una sola anotación, y por el momento se ubican en puestos de Liguilla pues están ubicados en el sitio 10 de la tabla general del Apertura 2022.

El polémico Salcedo también fue cuestionado de nueva cuenta sobre si analiza en algún momento volver a portar los colores de los Tigres UANL después de que se reavivaron los rumores sobre su posible regreso, pero el exjugador de Chivas fue muy claro al revelar que por el momento no piensa en ello pues está más que comprometido con el proyecto de Juárez FC, y se enfoca en ello, pero reveló acercamientos con los felinos y a la vez les lanza el reto de superarlo.

“En esto del futbol nada está escrito, hoy mi prioridad es aquí y el día de mañana no sabes, pero hoy por hoy estoy contento acá, pero no sabes lo que te dé para el futbol. Hablé con Mauricio Culebro, nunca fue concreto conmigo. Al final las cosas que hice en Tigres están ahí plasmadas, espero que los que lleguen a la institución superen eso, me va a dar mucho gusto que lo puedan hacer”, finalizó Carlos, quien destacó que lo que él consiguió con los regiomontanos no será sencillo de igualar.