Sabido es el antiamericanismo que José Ramón Fernández profesa desde tiempos inmemoriales. Y con el Club América atravesando una crisis deportiva en el actual Torneo Apertura 2022 de la Liga MX, el periodista de ESPN no dejó pasar la oportunidad de aportar su dardo envenenado.

A través de la señal de Futbol Picante, el histórico analista deportivo cuestionó la capacidad de liderar que tiene Guillermo Ochoa, a quien considera que no reúne esas cualidades, aunque también aclaró que ningún guardameta lo ha sido a lo largo de la historia, siempre y según su opinión.

Joserra fue directo al afirmar que el actual equipo Azulcrema no tiene líderes, y que Paco Memo "nunca ha sido líder". De hecho, consideró que el último que tuvieron en el campo fue nada menos que Cuauhtémoc Blanco, y recordó a nombres como Carlos Reinoso, Alfredo Tena o Cristóbal Ortega, a quienes ubicó "muy por encima" del arquero del Tri.

"América no tiene líderes, Ochoa no lo es, no puede serlo. Un portero no puede ser líder, los líderes están en el campo corriendo, en el medio campo", declaró José Ramón Fernández, provocando una sorpresiva respuesta inmediata de otro anti-América como David Faitelson.

Faitelson cuestionó a Joserra

David Faitelson cuestionó a Joserra al considerar que sí existen porteros líderes en la historia del futbol: "Por Dios, José Ramón, me vas a decir que Gianluigi Buffon no es líder, que Iker Casillas, Manuel Neuer. Aquí en México que el Gato Marín, que Rafa Puente, Nahuel Guzmán, Comizzo no son líderes". Sin embargo, el veterano se mantuvo en su lugar: "Un portero no es líder, nada más gritan de lejos".