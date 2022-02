Negro Santos no escondió su furia por la labor de Santiago Baños y propuso a un reemplazo ideal.

A diferencia de otros como Cruz Azul, Rayados y Tigres, al América le costó algo más de tiempo poder reforzarse. La directiva encabezada por Santiago Baños se chocó la cabeza contra la pared en varias de las negociaciones que protagonizó y eso generó malestar en los aficionados del conjunto azulcrema. Eso sí, Santiago Solari terminó cubriendo todos los puestos que necesita ocupar para el Clausura 2022...

Diego Valdés, Jonathan dos Santos, Jorge Meré, Alex Zendejas y Juan Otero se sumaron a las órdenes del entrenador argentino para este semestre de la Liga MX. Pero un histórico futbolista de las Águilas no se mostró nada conforme con la conducción de las autoridades del club de Coapa en este mercado.

"Para mí, Santiago Baños es el que encabeza las contrataciones. Él no trabaja para América, trabaja para los promotores. Si a Santiago Solari le dejara escoger como al Piojo Herrera sería otra cosa. Le pide jugadores pero dice que no hay presupuesto", comentó el Negro Santos en una entrevista a W Deportes.

Negro Santos postuló al nuevo Presidente

En la misma plática, el exfutbolista de las Águilas fue claro con su deseo: "Se necesita un líder, alguien que tenga determinación con el futbolista y que conozca de administración, que sea empresario. No necesitamos una figurita que maneje lo deportivo. Le daría una oportunidad a Cristobal Ortega, regresaría a Alfredo Tena a las Fuerzas Básicas y haría un consejo de 10 exfutbolistas para ir al mismo lado".

"Hace muchos años yo le rogaba a Emilio Azcárraga que me diera una oportunidad. Yo quiero mucho a la institución y quiero devolver un poco lo que me dieron, soy lo que soy gracias al América. Jamás me atendieron. Es muy difícil encontrarlo", agregó el brasilero en la misma plática con el medio W Deportes.