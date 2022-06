Perú le dijo adiós al Mundial Qatar 2022 de la manera más cruel: no pasó del empate sin goles ante Australia y cayó en la tanda de penales ante un inmenso Andrew Redmayne, quien terminó como figura con su extraña técnica para atajar los tiros desde los 11 pasos y darle el boleto a los Socceroos, quienes ahora acompañarán a Francia, Dinamarca y Túnez en el Grupo D.

Tan solo dos jugadores peruanos fallaron en la definición y uno de ellos fue Luis Advíncula. El lateral derecho de Boca fue el tercero en la serie y sacó un potente remate cruzado, pero el balón finalmente se estrelló en el poste. Esto dejó con vida a Australia para dar vuelta a la serie y llevarse la victoria, provocando los señalamientos contra el jugador peruano.

El carrilero sudamericano respondió a través de sus redes sociales y para sorpresa de muchos, lo hizo con el objetivo de decir adiós a la Selección aunque luego borró la publicación:

"Primero pido perdón a mi familia y amigos por el dolor que causé y a todo el Perú. Soy el único responsable de esta debacle y no me alcanzará la vida para pedir disculpas. Yo hoy hasta aquí llegué, doy un paso al costado de la Selección, no creo que tenga fuerzas para levantarme de esto. A mis compañeros, muchas gracias por todo y perdón por tan poco".

Advíncula, de 32 años, cuenta con un importante recorrido a nivel internacional y tuvo un muy breve paso por la Liga MX. El lateral peruano llegó a Tigres en 2017 procedente de Newell's Old Boys para reforzar al equipo de Ricardo Ferretti, que venía de gritar campeón luego de vencer al América en una definición de infarto en el Apertura 2016.

Sin embargo, la etapa del sudamericano en las filas de los Felinos no fue positiva, ni mucho menos. Con el Tuca casi no tuvo oportunidades y solamente jugó nueve partidos en el Clausura 2017, siendo borrado de la Final contra Chivas. Advíncula siempre fue utilizado como recambio y entre lesiones y bajo rendimiento, su tiempo en Tigres había llegado a su fin.

Luego se marchó a Lobos BUAP y tuvo la regularidad que tanto reclamaba en Tigres. El carrilero recuperó su mejor versión con los Licántropos, disputando 28 compromisos, marcando dos goles y destacando con dos asistencias. Advíncula se ganó la convocatoria al Mundial Rusia 2018 y posteriormente dio el salto a Europa, siendo contratado por el Rayo Vallecano.

Estos fueron los números de Advíncula en México:

TIGRES (CLAUSURA 2017)

PARTIDOS TITULAR MINUTOS AMARILLAS GOLES 9 5 470 2 0

LOBOS BUAP (APERTURA 2017 - CLAUSURA 2018)