Este miércoles 14 de septiembre, una bomba detonó en Pumas UNAM por una fuerte denuncia sobre actos de corrupción en sus divisiones menores. Esto derivó en el inicio de una investigación interna institucional y en la separación de Raúl Alpízar, director de fuerzas básicas, y Esteban Alberto González, visor del club.

Las acusaciones publicadas por el diario Reforma han tenido una inmediata respuesta del propio Alpízar, quien se defiende con contundentes declaraciones en donde afirma que jamás ha pedido dinero para darle participación a jovenes futbolistas, mientras que se muestra abierto a la investigación que ya ha comenzado.

“Nunca, nunca (he cobrado dinero). Yo soy una persona, y reto a quien quiera que me investigue, investigue mis cuentas, mis deudas, mi forma de vida. A lo largo de mi trayectoria fui un jugador no famoso, que no ganó grandes sumas de dinero y que hoy vive de la quincena que le paga el club Universidad, vivo en la casa de muchos años, con el coche que el club me otorga y nunca he agarrado medio peso o insinuado una posibilidad de ese tipo de prácticas, no me gusta, no sé hacerlo y ni siquiera quiero aprender”, declaró para ESPN.

“Me duele, me lastima, pero estoy con la cara en alto, a quien me quiera juzgar, que me enseñe las pruebas, que vaya al Ministerio Público, me denuncie y si soy culpable, tengo que pagar lo que deba pagar, pero si no es así, los responsables de esta difamación deben asumir las responsabilidades de sus dichos”, añadió.

Por su parte, Raúl Alpízar consideró que estas acusaciones fueron realizadas con intenciones de hacerle daño, pero no mencionó un posible autor de las mismas: “Hay dolo y me quieren hacer daño, es la verdad y tengo que encontrar la manera de defender lo único que tengo que es la persona que soy. No me gustaría acusar a nadie, es difícil y caería en lo mismo que los de la nota hicieron, siempre puede haber alguien, siempre uno en estas posiciones, desde que eres técnico, ahora en este puesto, a alguien le tienes que decir que no, que su hijo no continuó por razones deportivas y uno puede estar enojado".

Alpízar despegó a Esteban Alberto González

Sobre los supuestos cobros de Esteban Alberto González a nombre de Alpízar, el ahora removido director de fuerzas básicas declaró: “Me parece muy rápido y hábil para que apenas tomando el puesto, tomara estas prácticas. No tengo nada contra él y lamento que esté involucrado en esta situación, pero que claramente tiene nombre y apellido en contra de alguien y es en contra mía”.

“Estoy dispuesto y abierto a que me enseñen no la captura, sino la conversación, pues no tendría cara para decir nada, tendría que ir todo el peso, no solo mediático, sino legal en contra mía por el supuesto delito que cometí que no sé cuál sea. Los invito a que estas personas que se prestaron a eso a que me denuncien por la vía legal y con quien me tengan que denunciar y que demuestren eso y listo”, concluyó.