La insólita violencia desatada en el Estadio Corregidora durante el juego entre Querétaro y Atlas desató una vergüenza internacional y obligó a las autoridades del balompié azteca a tomar medidas concretas rápidamente. Parecieran ser tiempos de cambios en la Liga MX. O al menos desde el reglamento.

Entre las medidas más importantes anunciadas por el ente que conduce Mikel Arriola y la Federación Mexicana de Futbol se encuentra la prohibición de los mencionados como 'grupos de animación' (o barras bravas), así como también la ausencia de aficionados en condición de visitante. Pero parece que la regla ya se ha incumplido.

Este sábado se enfrentaron en la cancha del Estadio Azteca el Cruz Azul y Pumas UNAM, en un encuentro donde llamó la atención la baja concurrencia de aficionados Celestes. Un día después del juego, se destapó el primer hecho polémico tras las nuevas medidas: La Rebel, conocida porra de los Universitarios, fue cómodamente recibida en el Coloso de Santa Úrsula y presenció el partido ¡desde un palco! ¿Alguien dará explicaciones?

Así lo reveló el periodista del Diario Récord, Ignacio 'Fantasma' Suárez, quien a través de sus redes sociales publicó la imagen de los barristas y le envió un dardo envenenado a Mikel Arriola. "¡Qué bueno que ya NO iban a entrar las barras a los juegos de visita Mikel Arriola! A la "Rebel" de @PumasMX ya hasta palco le pusieron en el juego de hoy vs @CruzAzul Pa que vean que no hay miserias....", disparó.

Noche vacía en el Estadio Azteca

En un encuentro de los más demandados del futbol mexicano como es Cruz Azul - Pumas, llamó la atención que en el Estadio Azteca se hicieron presentes apenas unos 10 mil aficionados. El sentir generalizado por la crisis de violencia que sacudió al futbol mexicano, sumado a la falta de oportunidades económicas para que los Azules adquieran boletos, fueron las principales razones.