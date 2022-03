Una vez se produjo el escándalo en el Estadio de La Corregidora entre "aficionados" del Gallos y Atlas, las autoridades de Liga MX y Federación Mexicana de Futbol dejaron claro en todo momento que tomarían medidas severas y ejemplares para que estos hechos no tengan lugar nunca más en el futbol azteca. Y acaba de llegar la primera de ellas...

Mikel Arriola, presidente ejecutivo de la Liga MX, realizó una conferencia de prensa hace instantes para dar sus primeras impresiones de lo ocurrido. Cabe resaltar que se dirigió hacia la ciudad de Querétaro para colaborar con las autoridades y dar el presente con la intención de ponerse al pendiente de los reportes de la autoridad protección Civil de Querétaro. ¿La primera consecuencia de los actos de violencia? No más porras visitantes en México.

"No entrarán porras visitantes, es una de las sanciones de las que vendrán y se darán a conocer más adelante", apuntó con contundencia en plática con W Deportes Radio. No sólo que no ingresarán en los partidos Clásicos (Nacional, Tapatío, Joven, Capitalino, etc), sino que ni siquiera lo harán en el resto de duelos.

Cabe resaltar que Arriola indicó que las investigaciones están siguiendo su curso, y una vez las mismas finalicen se seguirán tomando medidas estrictas. Por el momento no hay detenidos ni sanciones directas al Club Querétaro, y hay que tener en cuenta que Mauricio Kuri, gobernador de la ciudad que se encuentra en el ojo de la tormenta, resaltó que no se registraron fallecidos al momento (sí 26 heridos).

La medida de Gabriel Solares, presidente de Querétaro

Gabriel Solares es consciente de que debe actuar como nunca antes luego de lo vivido en su propio campo de juego, por lo que sus primeras palabras fueron tajantes: "Gallos no tendrá más grupos de animación (barras bravas) ni de local ni de visitante". Por el momento, no dio detalles de más sanciones.