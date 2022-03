El sábado en la continuación de la décima jornada del torneo Clausura 2022 de la Liga MX, antes de que se dispute el clásico nacional, en el estadio Azteca se jugará otro partido muy atractivo entre Cruz Azul y los Pumas que será especial para Erik Lira, jugador de la escuadra celeste surgido de la cantera universtaria.

El mediocampista Erik Lira debutó en la Liga MX el 3 de agosto de 2020 con los Pumas, equipo con el que se mantuvo apenas tres torneos. Con 21 años de edad se convirtió en uno de los refuerzos contratados por Cruz Azul para su reconstrucción de cara al torneo Clausura 2022.

Como titular indiscutible para el director técnico Juan Reynoso, Erik Lira comparó su paso incipiente en Cruz Azul con su etapa con los Pumas dirigidos por Andrés Lillini: "No les veo diferencia, los dos clubes son de lo mejor, te dan todo, en la cancha hay exigencia y presión, vengo de un equipo igual de grande que Cruz Azul, te tratan de dar todo afuera de la cancha para que estés tranquilo a la hora de jugar y puedas hacerlo de la mejor manera".

Respecto al juego de la jornada 10, Erik Lira comentó que “es mi primer partido enfrentando a Pumas y estoy muy contento y hay que afrontarlo como un partido más”. En caso de que le anote a los felinos, el mediocampista no sabe qué haría: “Ya veremos qué pasa, no he metido gol y uno siempre quiere meter y abrazaré a mis compañeros o no sé, ya veremos qué pasa".

Pumas siempre será mi casa: Erik Lira

De cara a este partido, Erik Lira no ocultó su sentir respecto a su primer equipo. "Desde chico uno quiere sobresalir y yo aporté y di todo por Pumas, siempre será mi casa y ahora estoy acá y es un nuevo reto y es algo para crecer y por eso lo tomé y tengo ilusiones nuevas como el estar en la Selección y hay que estar bien en el club para que todos tengamos esa oportunidad".