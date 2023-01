Santiago Ormeño fue posiblemente la gran ausencia, o la que causó mayor sorpresa, en la primera convocatoria de Veljko Paunovic para un partido de Liga MX, perdiéndose así el debut de Chivas de Guadalajara en el Clausura 2023, que terminó con una importante victoria 1-0 en condición de visitante ante Monterrey.

El delantero había convertido apenas un gol en el pasado torneo, todavía con Cadena como entrenador, pero a los ojos de Paunovic recientemente se despachó con un hattrick en Copa Sky ante Santos Laguna. Evidentemente, aquello no fue suficiente para el entrenador. ¿Pero cuáles son las verdaderas razones para que quede al margen?

En el programa La Última Palabra, de Fox Sports, se dio un debate caliente entre quienes apuntan que Ormeño simplemente corre en desventaja por rendimiento y quienes señalas que hay un trasfondo de identidad, recordando cuántas críticas hubo entre los aficionados de Chivas a su llegada, señalando que el futbolista representa internacionalmente al seleccionado peruano.

“Los estuvo viendo durante la pretemporada, terminó de tomar decisiones. No lo convenció, no le gustó. Ormeño está en todo su derecho de decir me quedo, tiene contrato vigente. El técnico fue claro. Fue muy sincero en decirle que era su quinta opción”, expresó Fernando Cevallos para justificar que la decisión de Paunovic era pura y exclusivamente deportiva.

Sin embargo, su compañero Alex Blanco no coincidió en esas razones. "¿Es un problema de identidad? No me digas que estos cinco (Cisneros, Ríos, González, Puente y Macías) hoy son más que Ormeño. Pasa por un tema de identidad", señaló. También Gustavo Mendoza planteó que no se procedió bien con el futbolista: "Que se vaya de Chivas puedo llegar a entenderlo. A mí lo que no me parece correcto son las formas, los tiempos. Es una puñalada en la espalda", opinó.