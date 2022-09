La aventura de Dani Alves en la Liga MX no está saliendo como esperaba cuando decidió firmar con los Pumas de la UNAM provocando el gran bombazo del mercado de fichajes para el Apertura 2022. El brasileño ha sido reiterado centro de críticas por su nivel y el equipo, de muy pobre campaña, está fuera de los puestos de Liguilla cuando le quedan nada más que dos partidos por disputar.

En relación a todo ello, con la fase regular a punto de finalizar, tomó fuerza el rumor de que el exjugador de Barcelona, referente además en la Selección de Brasil, podría emprender rumbo a otro equipo mexicano, con dos opciones sobre la mesa: los Tigres de la UANL y Las Águilas del América.

"A ver si no se le va a algún equipo grande. No lo sé, yo te lo digo. Puede ser que se vaya Dani Alves (de Pumas)... Confirmé (color) amarillo, pero hay dos equipos de Liga MX así", deslizó como primicia Moisés Muñoz, quien actualmente se desempeña como analista para la señal TUDN.

Muy poco tardó Dani Alves en salir a aclarar estos rumores, pues en la rueda de prensa que brindó este martes, previo al decisivo duelo que en tres días afrontarán los Universitarios visitando a Puebla, dijo toda la verdad sobre su futuro en Pumas y comparó su sentir por lo que siente por Sao Paulo.

"Lo voy a dejar muy claro ahora. Yo aquí en México solo juego en Pumas. Voy a decir lo mismo que dije de Sao Paulo. En Brasil, solo juego en Sao Paulo. Y aquí en Pumas, porque es el compromiso que yo he asumido. Si algún día me voy de aquí, seguramente no sea a otro equipo de México. Eso te lo garantizo yo", manifestó el brasileño.