El entrenador de Rayados no podrá contar con dos jugadores importantes en el partido frente a Santos Laguna.

Rayados se está preparando para su próximo juego en el Apertura 2024, el cual será este 14 de septiembre frente a Santos Laguna. Y ya pensando en dicho enfrentamiento de la jornada siete, Martín Demichelis ya ha comenzado a lamentarse, ya que perderá a dos futbolistas titulares.

Desde la llegada del nuevo entrenador al banquillo del equipo, Monterrey no ha conseguido ganar ningún partido. Tal es así que de los dos juegos en los que estuvo al frente Demichelis, los albiazules igualaron a dos ante Tijuana y cayeron por 2 a 1 frente a Toluca. Es por eso que hay una fuerte necesidad de mejorar.

En ese sentido, el duelo frente a Santos de este fin de semana será trascendental para Rayados. A pesar de tener que jugar fuera de casa, el conjunto regiomontano es el gran favorito para quedarse con la victoria. Sin embargo, tendrá dos obstáculos importantes.

Las dos bajas que tendrá Rayados ante Santos Laguna

Para enfrentar a Santos Laguna en la séptima jornada, Demichelis no podrá contar con dos habituales titulares. Se trata de Gerardo Arteaga y Jordi Cortizo, quienes ya quedaron totalmente descartados de la convocatoria del equipo, y no serán alternativa para el DT el sábado.

Por un lado, Arteaga es baja por haberse contagiado de dengue, mientras que Cortizo no estará disponible por problemas físicos. De esta forma, Martín Demichelis no podrá contar con dos de los once futbolistas que comenzaron el último juego del Apertura 2024, frente a Toluca FC.

Cortizo salió lesionado del juego frente a Toluca (Imago7)

¿A qué hora juegan Santos Laguna vs. Rayados?

El juego de la jornada 7 entre Santos y Rayados está programado para las 21:00 horas de este sábado 14 de septiembre. Su escenario será el Estadio TSM Corona, en el cual Monterrey logró una victoria por 2 a 0 a comienzos de este 2024. Uno de los anotadores de aquel partido fue, precisamente, Jordi Cortizo.