El ex portero expresó su deseo de volver a dirigir en el futbol mexicano

Los clubes de la Liga MX cuentan con entrenadores para afrontar los objetivos de la corriente temporada. Sin embargo, algunos técnicos están en la cuerda floja y un personaje histórico se candidateó para volver al ruedo en la dirección de equipos.

En una charla exclusiva con Retro Pumas UNAM antes de la ceremonia de investidura del Salón de la Fama 2024, un ex portero se mostró sonriente y amable al hablar. En esta oportunidad, Jorge Campos dejó en claro que está preparado para volver a dirigir.

Así lo comentó: “Sí, la verdad que ya me he estado preparando, estoy listo y en cuanto me lo pida la directiva con gusto seré el director técnico de mis Pumas“. En febrero de este año había manifestado su intención de convertirse en el estratega del equipo.

El ex guardameta reveló que se había fijado un plazo de dos años para hacer realidad ese sueño. Ahora, con renovada confianza, asegura estar preparado para cuando la directiva decida darle la chance. De momento, Gustavo Lema continúa en su cargo.

¿Cómo es la relación de Jorge Campos y Pumas?

El nacido en Acapulco debutó como profesional en el club en 1988 y se mantuvo allí hasta 1995. Luego, tuvo otro paso breve entre 2001 y 2002. En la institución auriazul cosechó dos títulos: Primera División 1990/91 y la Concachampions de 1989.