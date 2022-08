No caben dudas de que los aficionados de las Chivas de Guadalajara están pasándola mal en estos momentos. La situación deportiva, con el equipo peleando en los últimos lugares de la tabla general de posiciones en el Torneo Apertura 2022 de la Liga MX no acompaña y además no dejan de generarse rumores en las redes sociales, y en los medios de comunicación, sobre la posible venta de la institución.

Recientemente, a Amaury Vergara se lo captó reuniéndose con empresarios chinos y eso repercutió en la cabeza de los seguidores del Rebaño Sagrado. Aún no hay nada claro sobre esa cuestión. Lo que sí es un hecho es que, por medio de un mensaje en Twitter, un candidato a propietario del club se dio de baja.

Semanas atrás, al ser cuestionado por David Faitelson, Ricardo Salinas Pliego respondió: "Comprar Chivas... pues, pienso igual que con la compra de Citibanamex. Comprar problemas para tener que arreglarlos y que me digan que por mi culpa no funciona. No, la verdad no. Igual y si se ponen a modo, Amaury tiene el número de mis asistentes". La puerta quedó abierta, al menos hasta este miércoles...

Ricardo Salinas Pliego y su desaire a las Chivas

A través de las redes sociales pudo verse una imagen del Presidente de TV Azteca, en su yate, luciendo con otros colegas una playera muy parecida a la del Guadalajara, precisamente la del Sporting de Gijón. "Por un momento pensé que habían comprado a las Chivas", le comentó un usuario. Y su respuesta fue totalmente lapidaria para quienes todavía tenían expectativas: "¿Para qué quiero eso yo?".