Desde el descalabro de la Selección Mexicana en el Mundial de Qatar 2022 y la posterior salida de Gerardo Martino, es que uno de los grandes temas a resolver pasó a ser quién será el futuro director técnico. Varios han sido los nombres que han sonado y también aquellos que no han dudado en levantar la mano.

Uno de los que por presente y experiencia apareció en la baraja fue Ignacio Ambriz, quien cuenta con una importante trayectoria y se encuentra actualmente dirigiendo al Toluca, club con el que en el Torneo Apertura 2022 alcanzó la gran final ante los Tuzos del Pachuca, donde quedó a las puertas de ser campeón.

Consultado por qué decisión tomaría si lo llamaran desde el Tri para hacerse cargo de la dirección técnica, el estratega aclaró que está enfocado en cumplir el objetivo de lograr el título con los Diablos Rojos, al mismo tiempo que señaló que antes de designar a un DT, deben solucionarse problemas de fondo en la FMF.

"Yo la verdad que estoy enfocado en Toluca, tengo un gran compromiso con Don Valentín, con la afición, de poder luchar y ser campeón. No me vas a dejar negar, me pasó en León, cuando eres campeón la posibilidad de llegar a la Selección se abre más, yo aquí quisiera luchar para poderlo lograr. Creo que primero tienen que arreglar el problema del pantalón largo, hay mucha situación que no está bien", declaró para La Octava Sports.

Los candidatos de Ambriz para el Tri

Por su parte, Ambriz aclaró que el próximo DT "me gustaría que fuera un mexicano", y no dudó en dar candidatos: "Yo creo que Miguel Herrera es un tipo capaz, con carisma hacia la afición, los jugadores, lo conozco, me llevo muy bien con él y siempre le digo 'Miguel, tienes que agarrar la Selección', para mí es uno de los candidatos más fuertes. Después está Jimmy (Lozano) que ha hecho un gran trabajo y que conocería a la perfección a esta camada nueva. Después Vuce, que creo que se ha descartado pero para mí es un gran entrenador. Es cierto que la baraja se acorta mucho, después hay gente como Tuca (Ferretti) que está formado aquí, Ricardo (La Volpe) que está formado aquí, tipos capaces que pueden asumir la resposabilidad de la Selección".