Si hay algo que ha marcado la carrera de Cristiano Ronaldo durante tantos años de éxito es su constancia, disciplina, capacidad de reinventarse y adaptarse a las distintas adversidades que le ha presentado el camino. Justamente, ese es el mensaje que busca dejar el portugués a millones de personas que lo que lo idolatran y admiran, con el objetivo de demostrar que no busca ser solamente uno de los mejores jugadores de la historia de futbol, sino que también su intención es dejar un legado que le permita ser recordado por siempre.

El gran mensaje de Cristiano Ronaldo para tener éxito en el deporte y la vida

En ese contexto, en una entrevista Cristiano reveló cuál es el secreto para tener éxito y mantenerse en la cima durante tantos años de manera ininterrumpida: “Vuelve al gimnasio, trabaja porque tienes que demostrar, ¿me entiendes? La vida sigue, no puedes vivir en el pasado. Soy muy bueno en eso, ¿sabes? He aprendido con los años: ‘Escucha Cristiano, vamos’. Porque dolor vas a tener todo el tiempo, incertidumbre y es trabajo constante, trabajo constante. No importa lo que pase lo que pase en tu vida, tienes que continuar. Así es como veo la vida y el fútbol especialmente.

Ronaldo se encuentra actualmente jugando en el Al-Nassr de Arabia Saudita y, aunque parece que está en la recta final de su carrera a sus 39 años, la realidad es que el portugués se ha encargado de invertir lo suficientemente necesario para generar una red de contención económica para él y su familia cuando el retiro de la actividad profesional ya sea un hecho.

A su vez, en eso también hace hincapié Cristiano: en formarse y no dejar que, en su caso particular, la vida dependa completamente para bien o para mal de lo que le depare su carrera como futbolista. Su camino fue y es muy exitoso en todos los sentidos, pero en otros tantos protagonistas no ha sido así y, al no encontrar alternativas, el panorama se complica por demás.