Toluca se recuperó en casa y dejó buenas sensaciones en lo que terminó siendo una abultada victoria por 4-1 ante Atlas, este sábado por la noche en el Nemesio Díez. Los ‘Diablos Rojos’ volvieron al triunfo y regresaron al segundo lugar de la tabla, sólo detrás del líder Cruz Azul.

Más allá de todas las cosas positivas que brindó el compromiso, Renato Paiva se mostró muy disgustado con lo hecho por su equipo, más allá del resultado final con marcada diferencia con su rival. El entrenador pretendía una mejora en el juego tras la derrota anterior en Torreón, y no la notó.

“No necesitábamos perder (con Santos Laguna) para responder así, la eficacia que tuvimos hoy no la tuvimos el partido pasado; jugamos muy mal, los primeros 30 minutos no me han gustado nada, ni defensiva ni ofensivamente”, expuso el director técnico del Toluca en rueda de prensa, molesto con lo visto en gran parte del desarrollo desde el borde del campo de juego.

Paiva ratificó su punto de vista, y sostuvo que si bien le agrada ganar, más le gusta hacerlo cuando el equipo juega como pretende. “Hoy fue mucho mejor el resultado que la exhibición, eso es para mí muy claro; hay que corregir cosas en relación a eso“, agregó el timonel portugués, que ganó 18 de 35 partidos que dirigió al frente del conjunto escarlata.

Paiva le ganó el duelo táctico a Beñat San José [Foto: Getty]

El entrenador se lamentó por aquella caída ante Santos que hizo perder el invicto al Toluca, pero no se desvía del gran objetivo. “A nadie le gusta perder, el campeonato es difícil para todos y entiendo el enojo de no ganarle a Santos, pero no quiero terminar invicto, quiero terminar siendo campeón, y para eso estamos trabajando”, sostuvo el DT de los Diablos, que sí rescató el hecho de regresar a la victoria en el Apertura 2024, algo necesario para la confianza.

Por último, Renato Paiva apuntó contra la afición por las críticas a sus decisiones, sobre todo por la rotación a la que recurrió en ese juego ante Santos que terminó en derrota. “Siempre el entrenador es el idiota, el que no sabe, el que elige mal, y el resto sabe. Yo estoy aquí para encontrar soluciones, a veces funcionan y otras no, y esa es la vida del entrenador. La dosificación no tuvo que ver con el caso de Gallardo: ese día Jesús tuvo un malestar fuerte, un cuadro de diarrea y de vómitos, fue al banco porque quería estar con sus compañeros, obvio que quería jugar pero estaba muy debilitado y yo no lo podía arriesgar; no voy a jugar con uno debilitado teniendo otras opciones. No es que no lo puse porque me apetece, siempre hay una justificación, como en ese caso”, concluyó el conductor del Toluca, que busca revancha tras haber quedado eliminado en cuartos del último Torneo Clausura.