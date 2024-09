La polémica se hizo presente este sábado en el Estadio Akron. En los primeros minutos del juego entre Chivas y Rayados por la jornada 10 del Apertura 2024, el VAR anuló una anotación de Lucas Ocampos, la cual abría el marcador entre los dos equipos. Sin embargo, esa decisión arbitral generó gran controversia.

Luego de un remate de cabeza a la salida de un saque de esquina, Tala Rangel dio un rebote corto hacia la posición del argentino. Este último logró empujar el balón al fondo de la red justo cuando el portero hacía su intento por controlarlo. Tras revisar la jugada, el cuerpo arbitral determinó que Raúl sí lo tenía en su poder. Por tal motivo, anularon el gol.

El entrenador no quedó contento con lo sucedido en el Estadio Akron (IMAGO)

Martín Demichelis, descontento por el gol anulado ante Chivas

Luego del partido, tras el empate a uno en el marcador, el DT de Rayados habló en rueda de prensa y se mostró en desacuerdo con la anulación. “Con respecto a la jugada del gol anulado, si la vi. Me da la sensación de que no la tenía retenida el arquero como para anularlo, pero es una opinión poco válida”, dijo inicialmente.

A continuación, añadió: “No tiene ningún sentido lo que pueda llegar a decir, es una opinión personal que no va a cambiar el resultado”. Sin lugar a dudas, la acción entre Rangel y Ocampos fue polémica, y cambió rotundamente el juego, ya que Monterrey perdió la posibilidad de ponerse en ventaja rápidamente.

La crítica de Demichelis por el rendimiento de Rayados

A su vez, el entrenador argentino dejó en claro que no terminó para nada conforme por lo hecho por sus futbolistas. “En el segundo tiempo teníamos que hacerlo mejor que en el primer tiempo, que fue malo, no me gustó para nada. Lo hablamos en el vestuario, no es lo que queremos hacer”, comenzó.

“No sé si merecida o inmerecidamente nos fuimos al descanso en desventaja, pero no es el equipo que pretendo que seamos. En el segundo tiempo nos acomodamos mejor, incluso creo que los cambios nos hicieron mejores. Sí hay que valorar el esfuerzo, el ímpetu y las ganas de no irnos con las manos vacías y dar vuelta un resultado”, continuó el DT.

Rayados debe mejorar en los próximos juegos del Apertura 2024 (IMAGO)

Y para finalizar, extendió la autocrítica y afirmó que Rayados deberá seguir trabajando para mejorar: “Hay que ser realistas. Vamos a seguir trabajando muy duro, siendo autocrítico y haciendo un gran análisis. Esperemos en la próxima poder hacerlo mejor”.

