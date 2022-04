Toluca atraviesa horas difíciles luego de la contundente goleada sufrida en el Estadio Azteca, ante el Club América, que lo venció por 3-0. El equipo dirigido por Ignacio Ambriz dejó una muy mala imagen, con tres goles recibidos en apenas 11 minutos, en una primera etapa fatal para los Diablos Rojos, que de momento, se ubican en el 11° lugar de la tabla del Clausura 2022 de la Liga MX.

Pese a que todavía se encuentra en puestos de clasificación a los Playoffs, Toluca no puede dejar atrás la irregularidad en el Clausura 2022, donde ya sufrió importantes goleadas: 5-0 ante Pumas, 1-4 ante Cruz Azul, 0-3 ante Pachuca y 3-0 ante América, estas últimas dos, además, de manera consecutiva.

El entrenador, Ignacio Ambriz, hizo autocrítica y asumió la responsabilidad tras una nueva derrota de su equipo, aunque las repercusiones del mal momento de Toluca hicieron levantar la voz al reconocido periodista Christian Martinoli, quien ayer, en pleno partido, se refirió a la actuación de los Diablos: "El desgano y la falta de orgullo con la que juegan muchos en el Toluca es alarmante. Si no quieren estar acá que le lleguen", sentenció. Además, escribió: "20 goles recibidos en 10 juegos, así no se puede trascender".

Sin embargo, la cuestión no quedó ahí, ya que Martinoli volvió a expresarse como hincha de Toluca en el día de hoy, cuando además, comparó la situación con la del América: “Imaginen lo mal que anda el Toluca y lo preocupado que debe estar Ambriz por el desempeño del equipo, que ChorizoPower solo le saca tres puntos de ventaja al América. No puede ser. Así no vamos a ningún lado”, reflexionó.

Ambriz hizo autocrítica

Tras la derrota ante América, el entrenador de los Diablos no le esquivó a la responsabilidad: "Creo que no es la primera vez que empezamos mal, nos ha pasado en varios partidos. No es el primer partido que sufrimos este tipo de desconcentraciones, de visitante ni lo habíamos tenido tan palpable, nos pasó como con Pachuca en donde los primeros minutos no salen las cosas para defender, ni para atacar, hay algo que no se está haciendo bien pareciera que siempre reaccionamos con un gol en contra".