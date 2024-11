Atlas recibió una muy mala noticia a minutos de disputar su partido ante Xolos por el Play-In B del Apertura 2024 en el Estadio Caliente desde las 21:00 horas (CDMX). Esto se debe a que los Zorros confirmaron mediante redes sociales la grave lesión sufrida por Édgar Zaldívar, quien no participará del duelo ante Tijuana y será baja por varios meses.

De acuerdo a lo informado por el propio futbolista en un video, el infortunio físico en cuestión se trata de una “lesión de ligamento cruzado anterior y complejo posterolateral de la rodilla izquierda”. Asimismo, se consignó que el jugador de 28 años será sometido a una intervención quirúrgica en los próximos días.

En esa misma publicación, Atlas le dedicó un emotivo mensaje al surgido en su cantera para acompañar el mencionado registro audiovisual. “Sabemos de tu pasión y entrega por estos colores, te extrañaremos en la cancha, estamos seguros que volverás más fuerte para seguir haciendo historia con la rojinegra”, agregó la institución tapatía.

Cabe destacar que el surgido en La Academia se lesionó al momento de disputar un balón dividido con Erick Gutiérrez al término del primer tiempo del Clásico Tapatío ante Chivas por el segundo encuentro del Play-In rumbo a los cuartos de final del Apertura. Finalmente, Atlas ganó agónicamente por 2-1 con un gol de penalti de Aldo Rocha a los 14 minutos del agregado de la segunda mitad.

El emotivo mensaje de Édgar Zaldívar tras confirmarse su grave lesión en Atlas

Al momento de comunicar la noticia de su lesión, Édgar Zaldívar aprovechó para enviarle un sentido mensaje a los aficionados rojinegros. Al respecto, expresó su agradecimiento por el apoyo recibido y aseguró que volverá “mucho más fuerte”.

“Quisiera agradecer por todas las muestras de afecto que me han hecho llegar. He estado pasando unos días difíciles, la verdad, pero sé que voy a volver mucho más fuerte. Creo que me duele más el corazón que la pierna, pero esto es así, son cosas que pasan en esta profesión”, comentó.