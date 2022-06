El actual entrenador del Mallorca no está conforme con algunos aspectos del futbol mexicano, donde tuvo un último paso por Monterrey.

El último paso de Javier Aguirre por la Liga MX no fue nada bueno. El experimentado entrenador español fue despedido luego del fracaso en el Mundial de Clubes y de la mala posición que tenía el equipo en el Clausura 2022. Ahora, consolidado en Mallorca, el Vasco hace su diagnóstico a la distancia y no es demasiado positivo en cuanto a la organización del certamen.

No es la primera vez que Javier Aguirre habla sobre el futbol mexicano, ya que días atrás también brindó un polémico análisis sobre la capacidad de los jugadores de aquí para consolidarse en Europa. Tras una maratónica carrera como entrenador, el Vasco dirige al Mallorca, equipo con el que cumplió el objetivo de mantener la categoría, de manera agónica y para ganarse la extensión de su contrato.

Principalmente, Aguirre se refirió al formato de competición: “Hay que buscar algo u otro mecanismo, sacrificar un poco de dinero, ¿qué se yo? ¿cómo explicas en Mallorca que el último lugar paga y se salva? ¿Cómo explicas que el 12 pueda ser campeón? No hay manera de explicar, es por eso que de afuera te ven mal", explicó el entrenador en diálogo con Hugo Sánchez para ESPN.

El Vasco, al menos, ganó la Concachampions con Monterrey, pero aún así, no le gusta como se disputa la Liga MX: "No me gusta el formato. Hay un campeón cada cinco meses. Y mira que yo fui campeón con el Pachuca en 12° lugar", sentenció a meses de lo que fue su salida de los Rayados.

Aguirre confía en México ante Argentina

Pese a su análisis sobre el formato y la seriedad de la Liga MX, Javier Aguirre fue consultado respecto al Mundial y a cómo llega el equipo dirigido Martino. El Vasco sorprendió esta vez con una afirmación muy positiva: "No somos inferiores a ellos. En terreno neutral, no son más que nosotros", aseguró. La Albiceleste será el segundo rival de México en Qatar 2022.