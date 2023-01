Minutos antes del inicio del partido ante Puebla, el Club América hizo un reconocimiento por sus 150 partidos a Roger Martínez, quien ingresaría a los 77 minutos de juego por Diego Valdés y poco podría hacer para desnivelar un encuentro que para ese entonces ya se encontraba igualado 2-2.

En medio de un clima algo espeso, debido a que Las Águilas todavía no conocen de victorias en el Clausura 2023 de la Liga MX, el colombiano recibió más críticas que elogios por ese agasajo, pues sus números en Coapa no han sido los mejores pese a ser uno de los futbolistas mejor pagados de la plantilla.

"Está fuera de lugar ese reconocimiento. No viene al caso. Siempre han dicho que no se va y no lo pueden vender. Siendo un gran jugador, es una de las peores contrataciones por lo que costó, casi 10 millones de dólares y lo que está costando que se vaya. Si en esos 150 partidos hubiera brillado, ya se hubiera ido. Es una inoperancia directiva para venderlo", expresó Oscar Guzmán en La Última Palabra, de Fox Sports.

También Rafael Márquez Lugo manifestó que en Las Águilas hay muy poco que reconocerle al colombiano. “¿Cuándo harán un reconocimiento para hablar de un futbolista que llegó con los zapatos más boleados? Un jugador que se boleó los zapatos durante cuatro temporadas", comenzó diciendo.

Y en relación al futbolista que suena para ser transferido a Boica Jrs, de Argentina, agregó: "Zendejas ha hecho más que Roger Martínez. Muy baratitos los reconocimientos en América”.