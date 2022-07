Los Diablos Rojos del Toluca y los Zorros del Atlas ofrecieron un intenso y agradable partido correspondiente a la segunda jornada del torneo Apertura 2022 de la Liga MX en la cancha del estadio Nemesio Diez. Lo raro fue ver que el bicampeón dirigido por Diego Cocca recibió tres goles en menos de 15 minutos.

“Lógicamente con cosas positivas y negativas, producto de este inicio de torneo que es normal. Siempre hay enseñanza. Tenemos claro quiénes somos, no somos América, Cruz Azul, ni Tigres, ni Monterrey, ni Toluca. Tenemos que estar muy bien, al máximo de nuestras posibilidades como equipo para competir y cuando entramos a la cancha sin estar al máximo, puede pasar lo que nos pasó en 15 minutos que nos hacen tres goles. Ya nos había pasado con Tigres, lo hablamos, lo identificamos... Regalamos 15 minutos y siempre es bueno que los jugadores se den cuenta de los errores. Fue un error de concentración y comunicación, cosas por corregir, pero me quedo con lo otro, cómo no bajó los brazos el equipo, siguió al frente.", dijo Diego Cocca en conferencia de prensa.

Diego Cocca lamentó que el Atlas haya tenido que enfrentar este partido de visita contra el Toluca sin sus principales figuras de ataque Julián Quiñones y Julio Furch, además del refuerzo Mauro Manotas quien sufrió un infortunio que lo dejó fuera del torneo desde la primera jornada del torneo.

“Ir 3-0 para cualquier equipo es dejar de pelear y este equipo nunca deja de pelear. Modificamos un poco el sistema. Venimos sin Julián ni Julio, que son fundamentales para nosotros y ni hablar que tampoco está Manotas", apuntó Diego Cocca quien también reconoció que "el equipo compitió, hizo goles y tenemos jóvenes que están aprendiendo y van a errar, la juventud es eso. Erramos situaciones de gol por no tener esa tranquilidad y esa jerarquía. Es un proceso, me quedo con la enseñanza de los primeros 15 minutos, con la humildad y el nunca bajar los brazos de los últimos 80″.

Primer gol de Jesús Ocejo con Atlas

Los Zorros del Atlas amenazaron con empatar el partido, pero sólo alcanzaron a hacer dos goles, el primero como rojinegro de Jesús Ocejo, el delantero que llegó a suplir a Mauro Manotas. "Trabajamos con Ocejo tres días y la verdad lo vimos bien. Lógicamente no está todavía adaptado a lo que hacemos, a las presiones, cómo cerrar y en qué momento".