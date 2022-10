Por tercer torneo consecutivo, Miguel Herrera se ha quedado con las ganas de ser campeón con los Tigres, pero a diferencia de los dos anteriores en los que llegó a Semifinales en este torneo Apertura 2022 se quedó en Cuartos de Final, eliminado ante los Tuzos del Pachuca por el criterio de mejor posición en la tabla.

En un torneo en el que ha sido duramente criticado por no haber hecho campeones hasta ahora a los Tigres, Miguel Herrera desató otra polémica y avivó las críticas hacia su gestión al comentar públicamente en conferencia de prensa que el plantel de los felinos de la Universidad Autónoma de Nuevo León ha envejecido.

Ante tales declaraciones de Miguel Herrera, Mauricio Culebro, presidente de los Tigres, estableció su postura: "Quiero aclarar yo no comparto las declaraciones de Miguel, por supuesto que no. El promedio de edad del equipo ahí está, al final del día en un año y medio tenemos dos Semifinales y unos Cuartos de final, no es el objetivo pero estamos analizando qué nos hace falta para llegar más lejos".

Por su parte, Antonio Sancho, director deportivo de los Tigres de la UANL, también aclaró que si bien el equipo aún tiene como referencias al portero Nahuel Guzmán y al delantero André-Pierre Gignac, ambos de 36 años de edad, "hemos ido rejuveneciendo el plantel, han llegado jugadores jóvenes en los últimos torneos. Hay una mezcla de juventud y experiencia".

¿Se va Miguel Herrera o se queda en Tigres?

Ante la prensa reunida en el estadio Universitario, Mauricio Culebro respondió la pregunta sobre la continuidad o la salida de Miguel Herrera de la dirección técnica. "Estamos en el proceso de evaluación", dijo el presidente de los Tigres sobre una renovación y avaló la permanencia de Miguel Herrera porque "de contrato le quedan seis meses".