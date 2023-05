Como era de esperarse, la polémica arbitral no se hizo esperar dentro de los partidos de vuelta de los cuartos de final de la Liga MX. El primer cotejo que se disputó fue el de Monterrey vs Santos. Ahí, los de la Laguna se quedaron con una mala sensación, ya que las decisiones arbitrales fueron errores en su contra y favorecieron al rival.

Felipe Ramos Rizo es uno de los exárbitros más reconocidos en el ámbito del arbitraje. A través de sus redes sociales compartió una serie de imágenes y puntos de vista respecto al juego entre Monterrey y Santos. Para él, hubo un gol que se anuló de forma errónea, además de un penalti que no se marcó en favor de los Laguneros.

“¿Cuál fuera de juego? En esta toma no se observa. En mi opinión mal anulado el gol”, puso en la anotación que no le validaron a Santos. “Esto no es acción hombro con hombro, esto es una carga por la espalda que debe ser sancionado como penal. Oscar Macias, quien venía muy lejos de la jugada, no sabía ni qué señalar. Muy inseguro en la acción del penal”, dejó ver el silbante.

Le dijeron de todo

Por esas mismas declaraciones, al exárbitro le escribieron muchos insultos y críticas en su cuenta de Twitter. La realidad es que el arbitraje benefició al equipo local, el cual se quedó sin el peligro que le pudo significar el gol de Matheus Doria, además del penalti que no sancionó. Monterrey esperará rival dentro de las semifinales, aunque su paso ahora está opacado por el mal trabajo del silbante Oscar Macías Romo.