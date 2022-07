Este miércoles, mientras se prepara para visitar a un muy fortalecido Toluca por la segunda jornada del Apertura 2022 de la Liga MX, Atlas hizo la presentación oficial de sus refuerzos, Edison Flores, Mauro Manotas quien se lesionó enfrentando en la primera jornada al América, José Riestra, Jesús Ocejo e Idekel Domínguez.

Entre todos ellos, el peruano Flores tuvo el privilegio, además, de recibir el siempre emblemático dorsal número 10 en el equipo que es Bicampeón del futbol mexicano. Una motivación más para un jugador que no dudó a la hora de dejar el DC United de la MLS para emprender rumbo a México.

Cuando tomó la palabra durante la presentación, el internacional con la Selección de Perú explicó por qué al tener una oferta de Los Zorros sobre la mesa le fue imposible de rechazar. "De inmediato me motivó, porque México para mí es una linda liga, muy competitiva", comenzó diciendo.

"A pesar de ya estar adaptado a la MLS, que es de donde vengo, creo que a un equipo como Atlas, que viene pasando tan buenos momentos, no se le puede decir que no. Entonces aproveché la oportunidad", agregó el jugador que no logró cumplir el cometido de disputar su segunda Copa del Mundo, pues la Selección de Perú se quedó a un paso siendo eliminada en el repechaje ante Australia por penales.

Jesús Ocejo, el último en llegar

La lesión de Manotas en la primera jornada del Apertura ante el América hizo que Atlas se moviera rápido en el mercado para dar con un reemplazante y lo encontró en Jesús Ocejo, último en incorporarse al equipo proveniente de Santos Laguna. "El reto es sumar cada minuto que me dé el profesor, dar soluciones, dar siempre el cien por ciento en la cancha. Son unas de las cuantas metas que tengo para este torneo y para este semestre", expresó durante su presentación.