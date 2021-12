Los Tigres UANL buscarán llegar a una final más en su visita a la casa de León donde arriban con una ligera ventaja, situación que ha desatado el fanatismo de muchos de sus seguidores, entre ellos, el actor de Hollywood, Rob Schneider, quien además de ser un fan declarado de los felinos acaba de hacer una oferta muy jugosa para llevarse el jersey de su equipo.

A través de redes sociales, el conductor de Imagen Televisión, Eduardo Videgaray, publicó una foto del jersey que lidera Miguel Herrera, la cual está autografiada por los jugadores regios, la cual el titular del programa ‘¡Que importa!’ reveló que dicha pieza sería subastada para recaudar fondos para el tratamiento de niños con cáncer de la Casa de la Amistad.

Tras esta propuesta, el famoso actor estadounidense comenzó la puja ofreciendo mil dólares, sin embargo, esta cifra no tardo en aumentar y dijo que daría dos mil dólares, lo cual en pesos mexicanos equivalen a 42 mil 899, post que se hizo viral entre sus fans pues alcanzó miles de me gusta.

Cabe recordar que Schneider se ha ganado el cariño de los mexicanos, no sólo por su trabajo el cine sino por ser fiel a los Tigres e incluso reveló que esto se debe a la familia de su cónyuge: “Mi esposa Patricia es fan de Tigres y mi suegro también; luego fui a un partido al Volcán y fue tremendo ver a los fans. Eso me cambió, me hice su seguidor”.