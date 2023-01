Dani Alves se encuentra detenido con prisión preventiva en Barcelona a causa de la denuncia de una joven por agresión sexual, delito que el brasileño habría cometido la noche del 30 de diciembre y que en caso de confirmarse judicialmente su culpabilidad podría costarle hasta 12 años de cárcel.

A la vez que el jugador fue trasladado a la prisión Brians 2, el diario La Vanguardia dio a conocer algunos fragmentos de las declaraciones de la denunciante. Un testimonio estremecedor por la crudeza del relato y lo vívidas que son aquellas imagenes y recuerdos en la cabeza de la presunta víctima.

"Yo no sabía qué había detrás de esa puerta, pensé que habría otra zona VIP. Con solo entrar, le dije que me quería ir, y me dijo que no podía. Insistí en que me quería ir, pero me subió el vestido. Empezó a pegarme bofetadas", contó la joven sobre lo sucedido en la discoteca Sutton, de Barcelona.

"No llegué a hacerle la felación. Me puso de espaldas contra el lavamanos, con el vestido levantado, y empezó a rozar su pene contra mí; me puso contra el wáter y me penetró de manera violenta. Me resistí, pero él era mucho más fuerte que yo. Me giré para abrir la puerta pero me dijo: 'Tú no te vas a ir, salgo yo primero", continuó.

El futbolista dijo, interrogado por la jueza, que estaba en el baño cuando la chica entró y que no hubo contacto. A la fiscal, le contestó que cuando la joven, de 23 años, entró en el baño de la zona VIP él se quedo parado, sin saber qué hacer. Pero esas declaraciones se contradicen con las recogidas por el diario El País, cuando nuevamente ante la jueza sostuvo que fue la joven la que se le tiró encima mientras estaba haciendo sus necesidades y le practicó una felación.