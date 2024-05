Luego de un Clásico Regio envuelto en polémica en la fase regular del Clausura 2024, la ida de los cuartos de final no podía ser menos. Tal es así que en el primer tiempo hubo una enorme controversia por un supuesto penal en contra de Tigres que reclamó todo Rayados, pero que finalmente no fue sancionado.

La primera parte fue pareja, y tuvo muchas ocasiones para ambos equipos. La misma finalizó con igualdad a uno en el marcador gracias a los goles de Sergio Canales y Diego Lainez. Sin embargo, antes de la primera anotación, todo el equipo de Fernando Ortiz reclamó con fuerza.

La polémica del partido: ¿fue penal para Rayados?

Sobre los 20 minutos del primer tiempo, llegó la primera polémica del Clásico Regio. Tras un gran centro desde la izquierda, Germán Berterame ganó de cabeza dentro del área y envió el balón en dirección de Brandon Vázquez. Sin embargo, este no pudo controlar, y el balón terminó golpeando en la mano de Samir Caetano.

Inmediatamente, todo Rayados fue en dirección de Marco Antonio Ortiz reclamando penal. Y si bien es cierto que hubo un rebote que condicionó la jugada, lo cierto es que ese balón hubiera llegado a los pies de Luis Romo para abrir el marcador en el Estadio Universitario.

A pesar de todo esto, el silbante decidió no sancionar penal, dejando sin efecto el reclamo de Rayados. Sin embargo, claro está que esta acción generó gran polémica en las redes sociales, y los aficionados albiazules no tardaron en reclamar el penal no sancionado a favor de su equipo.