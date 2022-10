El vínculo de Rubens Sambueza con Atlético San Luis llegó a su fin tras una temporada difícil tanto para el equipo como para él, quien hubiera deseado tener un rol más protagónico en el equipo y sumar mayor cantidad de minutos de los que terminó jugando. "Me voy con cosas muy positivas, me hubiera gustado irme de la mejor manera, calificando a otra Liguilla y pudiendo competir más", señaló.

Con 38 años y consciente de que más de una vez se ha instalado el rumor de un posible retiro, el mediocampista argentino que se convirtió en ídolo de Las Águilas del América dejó en claro que sus intenciones pasan por seguir compitiendo en la élite del futbol mexicano, por lo que desde este mismo momento ya se encuentra buscando club.

“Me siento capacitado para jugar a mi máximo nivel y demostrar que todavía tengo ganas de poder seguir compitiendo", señaló antes de dar inicio a unas vacaciones en las que espera poder descansar, recuperar fuerzas y compartir mayor tiempo con su familia en Argentina.

"Hoy me toca disfrutar de las vacaciones que tengo y habrá tiempo para conseguir algo que me llene y me permita seguir jugando, que es lo que más quiero. La edad va a ser siempre un misterio dentro del futbol porque hay muchos que te dicen veterano o viejo pero no vive el día a día de cómo trabajas", agregó.

Rubens Sambueza, que también defendió en México las playeras de Estudiantes de Tecos, Pachuca y Toluca, deberá terminar de recuperarse de una lesión que lo marginó del tramo final del Apertura 2022. Con Atlético de San Luis, disputó 231 minutos en 10 partidos, siendo titular en solo uno de ellos y anotándose un gol para las estadísticas.