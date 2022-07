No hubo victoria para Chivas en su visita ante Santos Laguna. Fue empate 1-1 y al menos queda el alivio de haber roto con la sequía goleadora que finalizada la segunda jornada del Apertura 2022 de la Liga MX tenía al equipo como el único que no había logrado convertir. El responsable fue Jesús Tepa González, futbolista de 23 años que fue promovido desde Tapatío.

El tanto, de gran factura, permitió al Rebaño ponerse en ventaja cuando se llevaban disputados dos minutos del complemento. Sin embargo, no lograron mantener esa diferencia y el local consiguió la igualdad definitiva a los 25', con tanto de Eduardo Daniel Aguirre.

Pese al mal sabor de boca que dejó el hecho de que se haya escapado la primera oportunidad de sumar de a tres en el torneo, Ricardo Cadena valoró la actuación de Tepa González y ese gol que cortó una racha negativa de dos juegos sin convertir, esperando que sea el primer paso en pos de la recuperación que el equipo necesita con urgencia.

"Tepa es un jugador canterano, nacido en la institución y por supuesto que siempre que hay un jugador que se inició en la institución da gusto que convierta. Es el que abre el torneo parea nosotros. Por supuesto que es un jugador como los demás, que está trabajando dentro del club y que es opción para uno", manifestó.

Cadena volvió a referirse a la situación de Santiago Ormeño

El delantero que en Chivas de Guadalajara creían que iban a anunciar como refuerzo la pasada semana y que todavía no ha llegado al club es Santiago Ormeño y a esa situación se refirió el entrenador. "Hasta ahorita se que la situación sigue avanzada con la directiva, pero hasta que no haya luz verde el no va a entrenar con nosotros", señaló.