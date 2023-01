No es solo que Mazatlán no encuentra el rumbo en el Clausura 2023 de la Liga MX, sino que parece ir de mal en peor. Este sábado, acumuló su tercera derrota consecutiva en igual cantidad de partidos disputados y fue con una diferencia que golpea, pues Las Águilas del América le propinaron una goleada de 6-0.

Luego que se suspendiera el partido que iba a significar su estreno en el certamen ante León, por la oleada de violencia desatada en Cuiacán, sufrió derrotas ante Atlas y Santos Laguna, ambas con marcador de 2-1 y manteniéndose en partido hasta el final. Pero la de anoche, en el Azteca, fue como un mazazo que su propio entrenador Gabriel Caballero acusó en rueda de prensa.

“Me siento muy apenado con la institución, con la afición. Cuando un resultado es así, no hay mucho que decir. No fue el equipo de Mazatlán. Lo que pasó hoy fueron muchos errores y habrá que hablar de una goleada. No hay muchas conclusiones que sacar, más que la pena que siento”, dijo avergonzado por la producción de su equipo.

“Los primeros 30 minutos estábamos bien, parejos, con buena posesión, teníamos llegada, pero después del primer gol hubo muchas desatenciones y en cinco minutos nos hicieron tres goles, ese fue un golpe muy fuerte", repasó el entrenador argentino.

Y agregó: “Recompusimos en el segundo tiempo, el equipo volvió a tener calma, pero con un resultado amplio era difícil volver al 100 por ciento. Intentamos, llegamos, tuvimos oportunidades, pero es un golpe fuerte, que me duele mucho”.